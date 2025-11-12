Украшать Адмиралтейскую площадь в Воронеже к Новому году будут краснодарцы

Победителем конкурса на новогоднее оформление Адмиралтейской площади в Воронеже к Новому году стало краснодарское ООО «Изостудия» Сергея Кобылина. Компания получила контракт на 31,3 млн руб. при начальной цене 34,3 млн. Он заключен и опубликован на портале госзакупок.

В конкурсе участвовали еще три компании, названия которых не раскрываются. Они предлагали выполнить работы за 34,3 млн руб. (второе место), 30,2 млн руб. (третье место) и 31,97 млн руб. (третье место).

По данным Rusprofile, ООО «Изостудия» было зарегистрировано в Армавире Краснодарского края в феврале 2010 года для деятельности рекламных агентств. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Бенефициар и директор — Сергей Кобылин. Он также владеет краснодарским ООО «Студио и» с аналогичным видом деятельности. По итогам 2024 года выручка «Изостудии» составила 555 млн руб., чистая прибыль — 21 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 547 млн и 21 млн руб.

Согласно документации, победителю конкурса предстоит изготовить фотозону из 350 живых елей с гирляндами, создать и отремонтировать несколько конструкций, в том числе 28 светящихся колонн, световой шатер и туннель, а также обустроить павильон «Послание героям России» для передачи писем-поздравлений военнослужащим ВС РФ. Также подрядчик должен обеспечивать сохранность и целостность объектов в процессе их монтажа, эксплуатации и разборки. Выполнить работы нужно в два этапа: на украшение площади муниципальный «Зеленхоз» как заказчик выделяет время с даты заключения контракта до 14 декабря, на обслуживание и демонтаж декораций — с 15 декабря по 30 марта.

В прошлом году новогодним украшением Адмиралтейской площади и монтажом катков на ней занималось воронежское ООО «Совтехэко» Бориса Чубура. Общая стоимость работ в рамках одного контракта была оценена в 58,1 млн руб. В этом году установкой ледовых арен займется петербургское ООО «Формула льда» за 47,2 млн руб.

В конце октября в Воронеже объявили поиск подрядчика для украшения площади Ленина к Новому году и Рождеству за 22,7 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 13 ноября.

Алина Морозова