Отказ экс-депутата Вадима Жука от наследства сына признан недействительным

В составе наследства числились доли Станислава Жука в объектах недвижимости стоимостью более 75 млн руб. и пять иномарок Mercedes-Benz, Volvo, BMW и Toyota. Кредитор доказал, что имущество неоднократно выводилось и вводилось в активы родственников Вадима Жука, и суд счел его принявшим наследство. Имущество могут включить в конкурсную массу банкрота.