Отказ экс-депутата Вадима Жука от наследства сына признан недействительным
Арбитражный суд Нижегородской области признал отказ бывшего депутата областного заксобрания Вадима Жука от наследства сына Станислава, ушедшего из жизни в 2025 году, недействительной сделкой. Вадим Жук отказался от наследства в пользу супруги, однако финансовый управляющий экс-депутата, признанного банкротом, оспорил это решение в суде, следует из опубликованных материалов дела.
В составе наследства числились доли Станислава Жука в объектах недвижимости стоимостью более 75 млн руб. и пять иномарок Mercedes-Benz, Volvo, BMW и Toyota. Кредитор доказал, что имущество неоднократно выводилось и вводилось в активы родственников Вадима Жука, и суд счел его принявшим наследство. Имущество могут включить в конкурсную массу банкрота.
Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году суд счел недействительными многомиллионные сделки Вадима Жука и аффилированного с ним холдинга «Нефтехиммаш» в рамках банкротства. Кроме того, его и партнеров кредиторы планируют привлечь к субсидиарной ответственности.