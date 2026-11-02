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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Волга-Урал

За год численность лис в Татарстане сократилась более чем на тысячу особей

В Татарстане за год популяция лисиц сократилась с 6,1 тыс. до 5 тыс. особей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госкомитет республики.
За год численность лис в Татарстане сократилась более чем на тысячу особей

За год численность лис в Татарстане сократилась более чем на тысячу особей

Александр Паниотов / Коммерсантъ

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При этом в целом в России за последние несколько лет численность лис выросла как минимум в 11 регионах. В частности, в Саратовской области за год популяция увеличилась более чем на четверть, до 11 тыс. особей, в Астраханской — почти на 22%, до 5,7 тыс.
Это объясняют естественными колебаниями численности вида, состоянием кормовой базы и погодными условиями. В Тюменской области среди причин роста также назвали невысокую добычу лисиц в ходе любительской и спортивной охоты.
Анна Кайдалова