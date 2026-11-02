Самозапрет на кредиты действует у 690 тысяч жителей Ростовской области

Профиль донского заемщика, судя по федеральной статистике, смещен в старшие возрастные группы: 20,2% установивших запрет — люди старше 65 лет, ещё по 19–20% — возрастные когорты 35–45, 45–55 и 55–65 лет; лишь 11,4% — молодёжь 25–35 лет. При этом 52,8% тех, кто поставил самозапрет, сохраняют активные долговые обязательства — то есть ограничение вводят преимущественно те, кто уже отдал банкам часть долга и опасается добрать новый.