Самозапрет на кредиты действует у 690 тысяч жителей Ростовской области
К октябрю 2026 года самозапрет на кредиты действует у 690,1 тыс. жителей Ростовской области — это 17% населения региона. По доле граждан с таким статусом область занимает 33-е место из 85 в рейтинге Объединённого кредитного бюро (ОКБ), но по абсолютным объёмам обращений остаётся в первой тройке страны: за месяц до конца года показатель в регионе уступает только Москве (56,6 тыс. заявлений) и Московской области (41,1 тыс.).
Только в октябре ростовчане подали 30,4 тыс. заявлений на установку самозапрета и 7,02 тыс. — на его снятие. С момента запуска сервиса жители региона направили 862,05 тыс. заявок на запрет и 105,37 тыс. — на снятие, что даёт отмену 12,2% ранее установленных ограничений — ниже среднероссийских 13,5%.
Профиль донского заемщика, судя по федеральной статистике, смещен в старшие возрастные группы: 20,2% установивших запрет — люди старше 65 лет, ещё по 19–20% — возрастные когорты 35–45, 45–55 и 55–65 лет; лишь 11,4% — молодёжь 25–35 лет. При этом 52,8% тех, кто поставил самозапрет, сохраняют активные долговые обязательства — то есть ограничение вводят преимущественно те, кто уже отдал банкам часть долга и опасается добрать новый.
Вместе с тем, лидируют северные территории — Мурманская область (28% жителей со статусом), Магаданская (25%) и Коми (24%); по ЮФО донской показатель опережают только Волгоградская область (тоже 17%, но 33-е место в таблице по количеству). Соседи по Южному федеральному округу заметно отстают: Краснодарский край — 12%, Астраханская область — 13%, а республики Северного Кавказа замыкают список — в Дагестане самозапрет установлен у 4% жителей, в Чечне — у 2%.