В Соликамске устраняют аварию в котельной

Сегодня утром в результате дорожно-транспортного происшествия повреждена тепловая сеть, идущая от котельной БИС-2. Это привело к отключению теплоснабжения в ряде многоквартирных домов. «По итогам диагностики на котельной БИС-2 выявлен дефект на компенсаторе тепловой сети,— написал в своем МАХ-канале глава Соликамска Александр Русанов.— Для проведения ремонта подача теплоносителя в микрорайон Клестовка к 16 часам будет полностью остановлена. Отопления и горячей воды не будет до окончания работ».