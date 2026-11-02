В Соликамске устраняют аварию в котельной
Обновлено
Прокуратура Пермского края контролирует ход устранения аварийной ситуации на сетях теплоснабжения в Соликамске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
Сегодня утром в результате дорожно-транспортного происшествия повреждена тепловая сеть, идущая от котельной БИС-2. Это привело к отключению теплоснабжения в ряде многоквартирных домов. «По итогам диагностики на котельной БИС-2 выявлен дефект на компенсаторе тепловой сети,— написал в своем МАХ-канале глава Соликамска Александр Русанов.— Для проведения ремонта подача теплоносителя в микрорайон Клестовка к 16 часам будет полностью остановлена. Отопления и горячей воды не будет до окончания работ».
Под отключение попали дома на ул. Всеобуча, 6; ул. Осокина, 24; ул. Осокина, 26; ул. 20-летия Победы, 8; ул. Ломоносова, 36; ул. Ватутина, 141. Прокуратура контролирует соблюдение нормативных сроков устранения аварии.