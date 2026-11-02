В Татарстане увеличили финансирование мероприятий по защите водоемов

Из общей суммы 335,4 млн руб. предусмотрено на расчистку и спрямление русел рек, 78 млн руб. — на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, еще 86,6 млн руб. — на восстановление и экологическую реабилитацию водоемов.