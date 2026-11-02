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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Татарстане увеличили финансирование мероприятий по защите водоемов

В Татарстане объем финансирования водохозяйственных мероприятий в этом году увеличили с 300 млн до 500 млн руб. Средства направят на предотвращение негативного воздействия паводков, защиту населения и инфраструктуры, а также расчистку и восстановление водных объектов, сообщила пресс-служба министерства финансов республики.
Из общей суммы 335,4 млн руб. предусмотрено на расчистку и спрямление русел рек, 78 млн руб. — на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, еще 86,6 млн руб. — на восстановление и экологическую реабилитацию водоемов.
В проекте бюджета Татарстана на следующий год, принятом Госсоветом республики в первом чтении, на эти цели также заложено 500 млн руб.
Анна Кайдалова