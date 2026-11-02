Экс-чиновнице Барнаула за взятку присудили 8 лет с отсрочкой наказания
В Барнауле вынесли приговор экс-сотруднице комитета по строительству, архитектуре и развитию города, сообщили сегодня в управлении Следственного комитета России по Алтайскому краю. За коррупцию бывшей чиновнице дали восемь лет колонии со штрафом в размере 5 млн руб. и конфискацией взятки 550 тыс. руб. Реальное отбывание лишения свободы ей отсрочили до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста (сейчас ему семь лет).
По материалам уголовного дела, в 2023–2025 годах чиновнице на рассмотрение поступали документы от частных застройщиков на выдачу разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. При их изучении она выявляла нарушения норм градостроительного законодательства при планируемом или уже завершенном строительстве.
Следствие считает, что за незаконное вознаграждение в общей сумме 550 тыс. руб. обвиняемая предоставляла застройщикам возможность устранить выявленные ею недочеты, после чего, не удостоверившись в их исправлении, выдавала разрешительные документы. На активы подследственной стоимостью свыше 23 млн руб. наложен обеспечительный арест.