Экс-чиновнице Барнаула за взятку присудили 8 лет с отсрочкой наказания

В Барнауле вынесли приговор экс-сотруднице комитета по строительству, архитектуре и развитию города, сообщили сегодня в управлении Следственного комитета России по Алтайскому краю. За коррупцию бывшей чиновнице дали восемь лет колонии со штрафом в размере 5 млн руб. и конфискацией взятки 550 тыс. руб. Реальное отбывание лишения свободы ей отсрочили до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста (сейчас ему семь лет).