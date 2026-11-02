Лабинский оптовик стройматериалов признан банкротом с долгом по зарплате в 13 млн рублей

Временный управляющий Ирина Азарова представила суду анализ финансового состояния, согласно которому восстановить платежеспособность предприятия невозможно. При этом имущества должника достаточно для покрытия судебных расходов и выплат по обязательствам. Инвестиционных предложений по выводу компании из кризиса от учредителей или третьих лиц не поступало.