Лабинский оптовик стройматериалов признан банкротом с долгом по зарплате в 13 млн рублей
Арбитражный суд Краснодарского края признал несостоятельным (банкротом) общество с ограниченной ответственностью «Анте», занимающееся оптовой торговлей лесоматериалами и строительными материалами. Решение опубликовано в картотеке инстанции.
В отношении компании открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 12 апреля 2027 года. Конкурсным управляющим утверждена Ирина Азарова, член НП СОАУ «Развитие».
Ключевым фактором для признания банкротства стала выявленная в ходе процедуры наблюдения задолженность по заработной плате перед бывшими сотрудниками. Согласно материалам дела, сумма долга перед персоналом составляет 12,98 млн руб.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Анте» зарегистрировано в 2018 году в Лабинске. Основной вид деятельности — торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Уставный капитал компании составляет 20 тыс. руб. Учредитель — Виктор Чакрян. Выручка за 2025 год составляет 1,3 млн руб., прибыль — 158 тыс. руб.
Временный управляющий Ирина Азарова представила суду анализ финансового состояния, согласно которому восстановить платежеспособность предприятия невозможно. При этом имущества должника достаточно для покрытия судебных расходов и выплат по обязательствам. Инвестиционных предложений по выводу компании из кризиса от учредителей или третьих лиц не поступало.
Суд отклонил возможность введения реабилитационных процедур (финансового оздоровления или внешнего управления), отметив, что затягивание процесса приведет лишь к росту текущих расходов и уменьшению суммы, которая в итоге достанется кредиторам.
Первое собрание кредиторов в ходе наблюдения не состоялось, в связи с чем суд самостоятельно утвердил конкурсным управляющим действующего временного руководителя процедуры.
На дату вынесения решения руководителем ООО «Анте» является Виктор Чакрян. Суд обязал его в течение трех рабочих дней передать Ирине Азаровой всю бухгалтерскую и иную документацию, печати, штампы и материальные ценности компании.
Ранее наложенные аресты на имущество «Анте» сняты для обеспечения его сохранности и последующей реализации в рамках конкурсной массы. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на весну 2027 года.