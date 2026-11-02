Российское пылеугольное топливо в Китае начало дешеветь
Ослабление спроса китайских металлургов привело к снижению цен на российское пылеугольное топливо (PCI) на этом рынке: к концу октября котировки опустились ниже $200 за тонну, часть заявок выставлялась по $180 за тонну. Это прервало цикл роста котировок, вызванный острым дефицитом предложения. Аналитики допускают дальнейшую коррекцию, но полагают, что цены останутся на благоприятных для российских экспортеров уровнях.
Цены на российское пылеугольное топливо (PCI LV, уголь, предварительно измельченный в порошок) в Китае с учетом фрахта (CFR) за неделю к 23 октября упали на $5–8, до 192–200 за тонну, следует из обзора NEFT Research. Котировки снижаются под давлением слабого спроса китайских металлургов, отмечают аналитики. Отдельные заявки покупателей в КНР опускались до $180 за тонну на условиях CFR, но продавцы сочли этот уровень неприемлемым, уточняют в NEFT Research. По данным аналитиков, в Индонезии российское сырье подешевело на $10, до $210 за тонну (CFR).
Цены на коксующийся уголь в Азии также корректировались из-за низкой торговой активности и достаточных запасов в портах КНР, сообщили в NEFT Research. По данным аналитиков, кузбасская марка ГЖ предлагалась по $155–173 за тонну на условиях CFR, цены на отдельные партии опускались до $146–148 за тонну. Стоимость якутского аналога снизилась на $5–10, до $155 за тонну.