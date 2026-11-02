Российское пылеугольное топливо в Китае начало дешеветь

Цены на российское пылеугольное топливо (PCI LV, уголь, предварительно измельченный в порошок) в Китае с учетом фрахта (CFR) за неделю к 23 октября упали на $5–8, до 192–200 за тонну, следует из обзора NEFT Research. Котировки снижаются под давлением слабого спроса китайских металлургов, отмечают аналитики. Отдельные заявки покупателей в КНР опускались до $180 за тонну на условиях CFR, но продавцы сочли этот уровень неприемлемым, уточняют в NEFT Research. По данным аналитиков, в Индонезии российское сырье подешевело на $10, до $210 за тонну (CFR).