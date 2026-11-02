В партии импортной хурмы в Челябинске обнаружили карантинного вредителя
Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило в партии импортной хурмы объемом 4,1 т живого карантинного вредителя — червеца Комстока. Продукция поступила 27 октября на склад временного хранения в Челябинске, пробы были отобраны в рамках фитосанитарного контроля и направлены в Челябинское отделение Федерального центра охраны здоровья животных.
По результатам экспертизы составлен акт государственного карантинного фитосанитарного контроля, собственнику выдано предписание. Владелец партии принял решение о проведении обеззараживания зараженной продукции. Червец Комстока относится к трудноискоренимым полифагам, поражающим широкий спектр плодовых культур, и представляет угрозу для растениеводства региона.