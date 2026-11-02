В партии импортной хурмы в Челябинске обнаружили карантинного вредителя

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило в партии импортной хурмы объемом 4,1 т живого карантинного вредителя — червеца Комстока. Продукция поступила 27 октября на склад временного хранения в Челябинске, пробы были отобраны в рамках фитосанитарного контроля и направлены в Челябинское отделение Федерального центра охраны здоровья животных.