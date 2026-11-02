В Ночь искусств на Кубани проведут более 2,5 тысячи мероприятий

Среди других мероприятий: выставки «Легенды о металле», «Внутренний контур» и «Фестиваль» в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств; лекция «Диалог массовой культуры и классического искусства» и мастер-класс «Сам себе издатель» в Литературном музее Кубани; концерт биг-бенда Георгия Гараняна и мастер-класс по классическому вокалу от заслуженной артистки Краснодарского края Елены Семиковой в творческом объединении «Премьера» им. Л.Г. Гатова; мастер-класс по сценической речи от заслуженной артистки Краснодарского края Елизаветы Велиган и выставка «Театральный плакат» в Театре драмы им. М. Горького.