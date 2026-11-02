В Ночь искусств на Кубани проведут более 2,5 тысячи мероприятий
В Краснодарском крае в Ночь искусств организуют более 2,5 тыс. мероприятий. Акция пройдет 3 ноября под девизом «Единство культур — сила народа». Различные учреждения культуры региона подготовили для жителей и гостей концерты, спектакли, выставки, мастер-классы и экспозиции, сообщает пресс-служба администрации региона.
Наиболее масштабную программу мероприятий представят в Краснодаре. В музее-заповеднике имени Е.Д. Фелицына откроют тематические зоны «Музейное долголетие» и площадку детско-юношеской «Школы экскурсоводов». Юные участники представят свои проекты в формате «Дети — детям».
В Театре драмы также организуют выставку к 150-летию Союза театральных деятелей, а еще мастер-классы по сценической речи и движению. В Музыкальном театре «Премьера» посетители увидят экспозиции сценических костюмов, занятия по балету и вокалу и концерты с джазовой и опереточной музыкой. Краевой театр кукол проведет экскурсии «Мир за кулисами».
В краевом выставочном зале изобразительных искусств жителям и гостям города представят народные казачьи костюмы, в библиотеке имени А.С. Пушкина — иммерсивную экскурсию «В лабиринтах книжной памяти». В фойе Краснодарской филармонии пройдет концерт солистов Государственного концертного русского народного оркестра «Виртуозы Кубани». Кроме того, Театр Защитника Отечества подготовил творческую встречу «Музыка Рахманинова» и интермедию «Театр Шекспира».
Среди других мероприятий: выставки «Легенды о металле», «Внутренний контур» и «Фестиваль» в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств; лекция «Диалог массовой культуры и классического искусства» и мастер-класс «Сам себе издатель» в Литературном музее Кубани; концерт биг-бенда Георгия Гараняна и мастер-класс по классическому вокалу от заслуженной артистки Краснодарского края Елены Семиковой в творческом объединении «Премьера» им. Л.Г. Гатова; мастер-класс по сценической речи от заслуженной артистки Краснодарского края Елизаветы Велиган и выставка «Театральный плакат» в Театре драмы им. М. Горького.