Жители Кубани оформили на почте более 300 полисов страхования имущества

«Важно учитывать, что итоговая сумма выплаты зависит от выбранного тарифа, тяжести страхового случая и условий конкретного договора. Почтовые отделения есть даже в самых отдаленных населенных пунктах региона, где зачастую нет офисов крупных страховщиков. Поэтому этот сервис становится для многих жителей края, предпочитающих личный визит онлайн-сервисам, единственным доступным способом застраховать жилье»,— пояснили в Почте России.