Жители Кубани оформили на почте более 300 полисов страхования имущества
Жители Краснодарского края с начала 2026 года оформили на почте свыше 300 полисов страхования имущества. Как сообщили в пресс-службе Почты России, стоимость защиты начинается от 2 тыс. руб., размер страхового покрытия составляет до 1 млн руб.
Годовое страхование имущества оформляют в отделениях почты с 2018 года. Как отмечают в пресс-службе компании, покрытие позволяет компенсировать ущерб от пожара, залива, стихийных бедствий или противоправных действий третьих лиц.
«Важно учитывать, что итоговая сумма выплаты зависит от выбранного тарифа, тяжести страхового случая и условий конкретного договора. Почтовые отделения есть даже в самых отдаленных населенных пунктах региона, где зачастую нет офисов крупных страховщиков. Поэтому этот сервис становится для многих жителей края, предпочитающих личный визит онлайн-сервисам, единственным доступным способом застраховать жилье»,— пояснили в Почте России.