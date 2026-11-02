Житель Петербурга получил четыре года колонии за избиение двоих малолетних
В Санкт-Петербурге 28-летнего мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы за истязание двоих малолетних детей своей сожительницы. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По данным следствия, с сентября 2025 года по апрель 2026 года фигурант систематически применял физическую силу к детям. Преступления происходили в квартире на проспекте Ленина, где он проживал.
Мужчину признали виновным в истязании заведомо несовершеннолетних (п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Суд назначил ему четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.