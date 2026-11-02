ВТП Нижнекамского района в 2026 году может вырасти до 432,9 млрд рублей

Индекс промышленного производства за восемь месяцев этого года составил 99,5%. По словам Марселя Хайрутдинова, из 51 предприятия, за которыми ведется наблюдение, у 30 показатель оказался ниже 100%. Он связал замедление промышленной динамики с комплексом внешних факторов, в том числе ценовым давлением со стороны китайских поставщиков, усложнением логистики и последствиями мартовского инцидента на «Нижнекамскнефтехиме».