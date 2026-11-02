ВТП Нижнекамского района в 2026 году может вырасти до 432,9 млрд рублей
В структуре валового территориального продукта 60% приходится на промышленность
По итогам прошлого года валовой территориальный продукт (ВТП) Нижнекамского района составил 411,8 млрд руб., в этом году показатель может достичь 432,9 млрд руб., сообщил первый заместитель руководителя исполнительного комитета района Марсель Хайрутдинов.
В структуре ВТП 60% приходится на промышленность, 21% — на прочие отрасли, включая услуги, связь и финансы, 9,1% — на строительство, 5,5% — на транспорт, 3,1% — на торговлю и 1,3% — на сельское хозяйство.
Объем отгруженной продукции предприятий района за январь–август этого года составил 602,3 млрд руб.
Индекс промышленного производства за восемь месяцев этого года составил 99,5%. По словам Марселя Хайрутдинова, из 51 предприятия, за которыми ведется наблюдение, у 30 показатель оказался ниже 100%. Он связал замедление промышленной динамики с комплексом внешних факторов, в том числе ценовым давлением со стороны китайских поставщиков, усложнением логистики и последствиями мартовского инцидента на «Нижнекамскнефтехиме».
Также, по словам господина Хайрутдинова, ряд крупных производств района столкнулся с рыночными трудностями — нехваткой комплектующих и колебаниями спроса.