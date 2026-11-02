В центре Петербурга задержали юношу, ранившего девушку ножом в лицо

По предварительным данным полиции, у дома № 4 между находившимся в состоянии опьянения юношей и девушкой произошел конфликт. Во время ссоры молодой человек ударил собеседницу ножом в лицо. Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в больницу.