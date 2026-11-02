В центре Петербурга задержали юношу, ранившего девушку ножом в лицо
В Санкт-Петербурге задержали 19-летнего молодого человека, подозреваемого в нападении с ножом на 22-летнюю девушку. Инцидент произошел вечером 31 октября на Малой Морской улице.
По предварительным данным полиции, у дома № 4 между находившимся в состоянии опьянения юношей и девушкой произошел конфликт. Во время ссоры молодой человек ударил собеседницу ножом в лицо. Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в больницу.
Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого неподалеку — у дома № 1 по Кирпичному переулку. Полицейские также изъяли нож с обломанным лезвием.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Обстоятельства и причины конфликта устанавливаются.