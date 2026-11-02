Инвестору складского комплекса для X5 Retail Group предоставят налоговую льготу
Правительство Нижегородской области внесло в заксобрание проект закона о предоставлении льготы по налогу на имущество ООО «Альянс-НН» — застройщику распределительного центра для X5 Retail Group в Дзержинске. Инициатива опубликована в базе регионального парламента.
Инвестор претендует на преференцию в размере 132,5 млн руб. с 1 октября 2026 года по 30 сентября 2031 года. Бюджетный эффект для консолидированного бюджета Нижегородской области составит 8,7 млн руб., по НДФЛ — 9,7 млн. По окончании срока предоставления льгот налоговые поступления в бюджет оцениваются в 41,4 млн руб. ежегодно, НДФЛ составит 1,9 млн руб., говорится в пояснительной записке к проекту закона.
«Альянс-НН» инвестирует в строительство складского комплекса 3,7 млн руб. и планирует сдать его в аренду X5 Retail Group минимум на 15 лет. Центр построят для нужд торговых сетей «Пятерочка».