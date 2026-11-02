Минтранс сообщил о перекрытии участка трассы М-5 под Самарой

Ограничения введены с 08:00 и коснулись участка с 30-го по 59-й км автодороги Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск на подъезде к Оренбургу. Для водителей организовали объезд по дороге Добрый Умет — Р.-Владимировка — П.-Михайловка — Дмитриевка.