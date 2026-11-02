В Пензенской области назвали районы с заметным снижением уровня преступности
За девять месяцев 2026 года в Пензенской области зафиксировали 7 737 преступлений. Это почти на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Заметнее всего снизилась преступность в Иссинском (-52,6%), Камешкирском (-41%), Земетчинском (-36,6%), Спасском (-33,3%) и Наровчатском (-32,4%) районах, сообщили в прокуратуре региона.
При этом в трех округах наблюдается рост числа правонарушений. В сравнении с аналогичным периодом 2025 года в Неверкинском районе количество преступлений выросло с 39 до 67, в Вадинском — с 24 до 30, в Сосновоборском — с 28 до 34.
Количество особо тяжких деяний в регионе сократилось на 21,6%, тяжких — на 8,4%, а средней тяжести — на 17,3%. Уровень раскрываемости составил 56,7%, превысив прошлогодний показатель в 52,6%. Основную часть правонарушений (3 960 случаев) составляют посягательства на собственность, при этом число мошеннических действий уменьшилось на 17,1%, а краж незначительно выросло на 0,6%.
Благодаря правоохранительным органам и прокуратуре удалось снизить на 37,1% количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. В общественных местах число правонарушений увеличилось на 6,9% (с 1680 до 1796), однако на улицах, площадях и в парках этот показатель снизился на 7,5% (с 937 до 867).
В текущем году выявлено 3 137 лиц, совершивших уголовные преступления, половина из которых не имеет постоянного источника дохода. Отмечается снижение доли ранее судимых, а также лиц, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в момент совершения деяния.
Улучшились показатели насильственных преступлений: случаи умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сократились на 15,5%, изнасилований и покушений на них — на 23,5%, а причинения легкого вреда здоровью — на 0,6%.