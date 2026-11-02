В Пензенской области назвали районы с заметным снижением уровня преступности

Благодаря правоохранительным органам и прокуратуре удалось снизить на 37,1% количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. В общественных местах число правонарушений увеличилось на 6,9% (с 1680 до 1796), однако на улицах, площадях и в парках этот показатель снизился на 7,5% (с 937 до 867).