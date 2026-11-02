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Выпуск газеты №203/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Средняя Волга

В Саратовской области семеро жителей Пугачева отравились сушеной рыбой

Прокуратура проводит проверку
В Пугачеве Саратовской области семеро местных жителей госпитализированы с признаками пищевого отравления, сообщили в региональном минздрава. По предварительным данным, все пострадавшие приобрели сушеную рыбу в одной торговой точке.

википедия

Окончательный диагноз не установлен. Пугачевская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.
Имя продавца и точное место приобретения рыбы в интересах следствия пока не раскрываются. Официальных комментариев от регионального управления Роспотребнадзора на момент публикации не поступало.
Никита Маркелов