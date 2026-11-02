Более 600 детей родилось в Свердловской области за неделю
На территории Свердловской области на прошлой неделе родилось 625 детей: 319 мальчиков и 306 девочек, сообщили в региональном минздраве. Среди них — три пары близнецов.
В перинатальных центрах Екатеринбурга медики приняли 396 родов, в межмуниципальных центрах — 106 родов. Кроме того, одни роды прошли в ургентном зале.
Напомним, в Свердловской области к началу октября на свет появилось свыше 24,7 тыс. детей: порядка 12,7 тыс. мальчиков и 12 тыс. девочек, среди них — 242 пары близнецов. На 7 октября на Среднем Урале ждали ребенка 20 335 женщин.