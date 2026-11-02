В Мурманской области муниципалитетам передадут полномочия по жилищному надзору
С 1 января 2027 года муниципалитеты Мурманской области получат полномочия по жилищному надзору и лицензионному контролю за управляющими организациями. Они будут проверять обращения и жалобы жителей на работу УК.
Как сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале, передача полномочий должна ускорить проведение проверок и решение вопросов, с которыми обращаются жители. По его словам, муниципалитеты лучше знакомы с ситуацией на местах.
Вместе с новыми функциями муниципалитетам выделят средства из областного бюджета. Глава региона поручил руководителям муниципалитетов оперативно сформировать систему жилищного надзора, а министерству энергетики и ЖКХ — обеспечить ее методическую поддержку.