Бывшего петербургского мундепа заочно осудили за дискредитацию армии
Экс-депутат МО «Смольнинское» Никита Юферев получил четыре года колонии
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении бывшего депутата муниципального образования «Смольнинское» Никиты Юферева. Его признали виновным в двух эпизодах повторной дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации (ст. 280.3 УК РФ). Суд заочно назначил бывшему муниципалу наказание в виде лишения свободы на четыре года в колонии общего режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Также фигуранту запретили администрировать страницы в интернете в течение 4,5 лет. Сам Юферев находится за рубежом.
Поводом для уголовного дела стали публикации в соцсетях муниципального депутата. Как установил суд, в постах нашли «совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей исполнения государственными органами своих полномочий и использования» российской армии. Осужденный также осознавал, что из-за статуса муниципального депутата его деятельность вызывает «повышенный интерес», а его заявления воспринимаются как достоверные, говорится в сообщении судебной пресс-службы.
В 2022 году Юферева привлекали к административной ответственности за дискредитацию армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Тогда его и четырех других депутатов из МО «Смольнинское» оштрафовали за коллективное обращение к Государственной думе с критикой президента Владимира Путина.
Шестой созыв депутатов МО «Смольнинское» был распущен Законодательным собранием Санкт-Петербурга на основании требования губернатора Александра Беглова. Поводом стало решение суда о признании совета бездействующим — формально депутаты не проводили правомочных заседаний более трех месяцев. Этому предшествовал конфликт муниципалов с главой округа.