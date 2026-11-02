Бывшего петербургского мундепа заочно осудили за дискредитацию армии

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении бывшего депутата муниципального образования «Смольнинское» Никиты Юферева. Его признали виновным в двух эпизодах повторной дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации (ст. 280.3 УК РФ). Суд заочно назначил бывшему муниципалу наказание в виде лишения свободы на четыре года в колонии общего режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Также фигуранту запретили администрировать страницы в интернете в течение 4,5 лет. Сам Юферев находится за рубежом.