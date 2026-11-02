В колледжах Кировской области расширили льготы для детей участников СВО

Как уточнил господин Соколов, компенсация будет предоставляться до 31 декабря года, следующего за годом окончания специальной военной операции. Для детей участников СВО, признанных инвалидами вследствие ранений или заболеваний, полученных в ходе спецоперации, выплата будет бессрочной.