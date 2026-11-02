В колледжах Кировской области расширили льготы для детей участников СВО
В Кировской области дети участников специальной военной операции, находящиеся на их иждивении, смогут получать компенсацию стоимости одноразового питания в техникумах и колледжах. Соответствующее постановление подписал губернатор области Александр Соколов, сообщил пресс-центр правительства региона.
Ранее мера распространялась только на детей военнослужащих.
Как уточнил господин Соколов, компенсация будет предоставляться до 31 декабря года, следующего за годом окончания специальной военной операции. Для детей участников СВО, признанных инвалидами вследствие ранений или заболеваний, полученных в ходе спецоперации, выплата будет бессрочной.