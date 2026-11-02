Волгоградский губернатор утвердил приоритеты бюджета на 2027–2029 годы
Проект уже прошел общественное обсуждение и внесен в думу
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании 2 ноября обозначил ключевые параметры формируемого областного бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Проект финансового документа, разработанный на основе умеренно консервативного сценария, уже прошел общественное обсуждение и внесен в региональную думу в установленные сроки.
Как сообщил господин Бочаров, бюджет сохраняет «ярко выраженный социальный характер». В качестве приоритетов названы выполнение социальных обязательств, содействие достижению целей специальной военной операции, обеспечение комплексной безопасности региона, а также реализация десятилетней программы развития Волгограда. По данным региональных властей, в настоящее время в области действует более 50 мер поддержки участников СВО и членов их семей; единовременная выплата при заключении контракта увеличена до 3,4 млн руб.
Губернатор поручил финансово-экономическому блоку и заместителям лично участвовать в работе профильных комитетов облдумы при рассмотрении проекта. Отдельное внимание он потребовал уделить вопросам технологического суверенитета и продовольственной безопасности.
Бюджет 2026 года был принят с дефицитом 4,9 млрд руб., при этом свыше 70% расходов направлялось на социально значимые статьи. Муниципальным образованиям в 2027 году планируется передать 76 млрд руб. Бюджетная стратегия региона на 2027–2032 годы, как ранее отмечал губернатор, строится на принципах финансовой дисциплины и инвестиционного роста.