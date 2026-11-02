Волгоградский губернатор утвердил приоритеты бюджета на 2027–2029 годы

Как сообщил господин Бочаров, бюджет сохраняет «ярко выраженный социальный характер». В качестве приоритетов названы выполнение социальных обязательств, содействие достижению целей специальной военной операции, обеспечение комплексной безопасности региона, а также реализация десятилетней программы развития Волгограда. По данным региональных властей, в настоящее время в области действует более 50 мер поддержки участников СВО и членов их семей; единовременная выплата при заключении контракта увеличена до 3,4 млн руб.