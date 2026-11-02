Срок POS-кредита в Челябинской области увеличился на 16%

В среднем по стране россиянам одобряли такие займы на 1,4 года. С прошлого сентября показатель вырос на 20,4%. Наиболее серьезная динамика роста среднего срока POS-кредитов была зафиксирована в Ставропольском крае (+33,3%), Республике Башкортостан (+28,6%), Волгоградской области (+24,5%), Приморском крае (+24,1%) и Иркутской области (+23,8%).