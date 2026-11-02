В Казани выросли расходы на вывоз мусора
Региональный оператор уменьшил количество работающих на линии мусоровозов
В Казани с 2023 года расходы регионального оператора УК «ПЖКХ», занимающегося вывозом мусора с территории города, заметно выросли, сообщил представитель компании Ранур Шакиров.
По его словам, с 2023 года заработная плата сотрудников увеличилась на 23%, затраты на ремонт и обслуживание техники — на 60%, стоимость новых мусоровозов выросла вдвое. Кроме того, лизинговые ставки повысились с 8% до 20%.
УК «ПЖКХ» обслуживает 11,7 тыс. контейнерных площадок в Казани и городских поселках. Ежедневно на линии работают 120 мусоровозов в две смены. За девять месяцев этого года УК «ПЖКХ» вывезла с территории города 5,6 млн куб. м твердых коммунальных отходов при предусмотренном тарифными расчетами объеме 3,6 млн куб. м. Таким образом, около 35% фактически вывезенного мусора не учитывается в тарифе.
В связи с необходимостью сокращения затрат компания уменьшила ежедневное количество мусоровозов на линии на пять единиц. Также сокращаются административные и другие расходы.