В Казани выросли расходы на вывоз мусора

УК «ПЖКХ» обслуживает 11,7 тыс. контейнерных площадок в Казани и городских поселках. Ежедневно на линии работают 120 мусоровозов в две смены. За девять месяцев этого года УК «ПЖКХ» вывезла с территории города 5,6 млн куб. м твердых коммунальных отходов при предусмотренном тарифными расчетами объеме 3,6 млн куб. м. Таким образом, около 35% фактически вывезенного мусора не учитывается в тарифе.