Волгоград прошел во второй тур всероссийского конкурса «Юнармейская столица»
Итоги этапа подведут 25 ноября
Волгоградская область победила в первом туре народного голосования всероссийского конкурса «Юнармейская столица — 2027», сообщил оборонно-спортивный лагерь «Авангард». За регион в Южном федеральном округе отдали голоса 32,8 тыс. юнармейцев и наставников. Всего в первом этапе, по данным организаторов, приняли участие более 150 тыс. человек из 88 регионов.
Во второй этап, который пройдет с 1 по 25 ноября, вышли по одному лидеру от каждого федерального округа: Волгоградская, Омская, Калужская и Вологодская области, Чувашская Республика, Республика Саха (Якутия), Тюменская область и Республика Ингушетия. Подсчет голосов в финале начнется с нуля, уточнили в «Авангарде». Помимо народного голосования, регионы оценит комиссия: будут учитываться инфраструктура, опыт проведения мероприятий, кадровый потенциал, образовательные программы и готовность площадки к приему делегаций.
Победа даст региону статус «Юнармейской столицы» на календарный год, право проводить ключевые события движения и дополнительную методическую поддержку. Действующим обладателем звания является Самарская область, получившая его по итогам цикла 2026 года; в новом конкурсе она не участвует.
Для Волгоградской области финал проходит на фоне закрепления за регионом постоянной площадки финалов военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В конце октября губернатор Андрей Бочаров сообщил, что инициативу поддержал президент Владимир Путин. В регионе действуют 174 отряда «Юнармии» с 25 тыс. участников, 883 отделения «Движения Первых», 71 поисковый отряд и 3,5 тыс. добровольческих объединений, следует из материалов властей.