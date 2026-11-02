Волгоград прошел во второй тур всероссийского конкурса «Юнармейская столица»

Во второй этап, который пройдет с 1 по 25 ноября, вышли по одному лидеру от каждого федерального округа: Волгоградская, Омская, Калужская и Вологодская области, Чувашская Республика, Республика Саха (Якутия), Тюменская область и Республика Ингушетия. Подсчет голосов в финале начнется с нуля, уточнили в «Авангарде». Помимо народного голосования, регионы оценит комиссия: будут учитываться инфраструктура, опыт проведения мероприятий, кадровый потенциал, образовательные программы и готовность площадки к приему делегаций.