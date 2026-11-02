В Саратовской области плата за капитальный ремонт вырастет в в полтора раза

Это уже второе значительное повышение тарифа за последние два года. С 1 января 2026 года взнос был проиндексирован на 16,7% — с 9,29 до 10,84 рубля за квадратный метр. До этого, в 2025 году, тариф вырос на 15,4%. Таким образом, за три года совокупный рост платежа составит более чем в два раза. Власти подчеркивают, что для льготных категорий граждан и пенсионеров сохранятся предусмотренные законодательством компенсации и субсидии.