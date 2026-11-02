В Саратовской области плата за капитальный ремонт вырастет в в полтора раза
Власти объясняют это необходимостью сбалансировать бюджет профильного фонда
Правительство Саратовской области утвердило повышение минимального взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. С 1 января 2027 года тариф вырастет на 50% — с 10,84 до 16,26 руб. за 1 кв. м общей площади жилого помещения. Соответствующее постановление подписано в конце октября.
Так, для стандартной двухкомнатной квартиры площадью 60 кв. м взнос увеличится с 650 до 976 руб. в месяц — прибавка составит около 326 рублей ежемесячно, или почти 3,9 тыс. руб. в год.
В региональном министерстве строительства и ЖКХ объясняют решение необходимостью сбалансировать бюджет Фонда капитального ремонта. Основными факторами удорожания называют рост цен на стройматериалы, оборудование и услуги подрядных организаций. Повышение тарифа, по словам чиновников, позволит сохранить темпы ремонта крыш, фасадов, внутренних инженерных сетей и замены лифтов, находящихся в аварийном состоянии.
Это уже второе значительное повышение тарифа за последние два года. С 1 января 2026 года взнос был проиндексирован на 16,7% — с 9,29 до 10,84 рубля за квадратный метр. До этого, в 2025 году, тариф вырос на 15,4%. Таким образом, за три года совокупный рост платежа составит более чем в два раза. Власти подчеркивают, что для льготных категорий граждан и пенсионеров сохранятся предусмотренные законодательством компенсации и субсидии.