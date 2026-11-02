Ипотечный платеж в Петербурге составляет 39,2% дохода работающей семьи
В Санкт-Петербурге средний ежемесячный платеж по ипотеке составляет 39,2% от совокупной зарплаты двух работающих членов семьи. Такие данные приводит РИА Новости.
В Москве ипотечная нагрузка немного ниже — 36,7% от дохода двух работающих. В целом по России за год соотношение среднего платежа по ипотеке и совокупной зарплаты семьи снизилось с 49% до 38%.
Наиболее доступной ипотека оказалась в северных и удаленных регионах страны. Первые места в рейтинге заняли Чукотка, где средний платеж составляет 20,1% дохода двух работающих, Ингушетия (22,9%) и Магаданская область (23%).
В первую десятку также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (23,2%), Мурманская область (24,6%), Чечня (24,9%), Камчатский край (25,9%), Ханты-Мансийский автономный округ (26,2%), Ненецкий автономный округ (28,3%) и Красноярский край (31%).
Высокие позиции северных регионов объясняются более высокими зарплатами, связанными с суровым климатом и спецификой местной экономики. В Ингушетии и Чечне ипотечная нагрузка ниже по другой причине: средний размер кредита там меньше, чем в целом по стране.