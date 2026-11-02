В Петербурге началась неделя с облачной погоды и небольшого дождя
В Санкт-Петербурге 2 ноября ожидается облачная погода с прояснениями и небольшим дождем. Днем воздух прогреется до +5…+7 градусов, сообщили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Ветер юго-западный и западный, слабый. Утром в 6:00 температура воздуха составляла +6,3 градуса. Атмосферное давление в течение дня будет немного снижаться.
Солнце взойдет примерно в 8:22, а зайдет в 17:00. Продолжительность светового дня составит около 8 часов 38 минут.
Согласно климатическим наблюдениям, среднесуточная температура для 2 ноября в Петербурге составляет +2,8 градуса. Самым теплым этот день был в 2011 году, когда воздух прогрелся до +11,4 градуса. Минимальную температуру зафиксировали в 1888 году — 9,8 градуса. Рекорд по количеству осадков принадлежит 2000 году: тогда выпало 16 мм.
В прошлом году 2 ноября температура воздуха в городе колебалась от +4,5 до +8,5 градуса, а количество осадков составило 0,3 мм. Такие данные привел ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
В ближайшие дни существенного потепления не ожидается. 3 ноября ночью будет +3…+5 градусов, днем +5…+7, возможен небольшой дождь. В среду, 4 ноября, температура опустится до 0…+2 градусов ночью и составит +3…+5 градусов днем. Местами также пройдут небольшие дожди.