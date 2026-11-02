В Петербурге началась неделя с облачной погоды и небольшого дождя

Согласно климатическим наблюдениям, среднесуточная температура для 2 ноября в Петербурге составляет +2,8 градуса. Самым теплым этот день был в 2011 году, когда воздух прогрелся до +11,4 градуса. Минимальную температуру зафиксировали в 1888 году — 9,8 градуса. Рекорд по количеству осадков принадлежит 2000 году: тогда выпало 16 мм.