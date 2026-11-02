Бюджет фонда ОМС по Башкирии в новом году превысит 114 млрд рублей

Содержание регионального фонда в новом году обойдется в 521,6 млн руб. (на 9,7% меньше, чем в этом году). Расходы на базовую часть ОМС вырастут на 7,2%, до 106,4 млрд руб., из которых более 2,7 млрд руб. пойдут на межтерриториальные расчеты. Финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи, не входящих в базовую программу страхования, составит более 5,7 млрд руб. — на 12% ниже нынешнего уровня.