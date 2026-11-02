Бюджет фонда ОМС по Башкирии в новом году превысит 114 млрд рублей
В 2027 году доходы и расходы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Башкирии (ТФОМС) составят около 114,6 млрд руб. По сравнению с нынешним годом, доходы должны увеличиться на 8,7%, расходы — на 5,8%, следует из проекта бюджета.
Более 93% доходов составят субвенции из федерального Фонда ОМС. Сумма федеральных субвенций составит 106,8 млрд руб., что на 9,6% превысит оценки 2026 года. Трансферты из бюджета Башкирии, наоборот, сократятся на 6,3% — до 5,8 млрд руб. Таким образом, объемы ассигнований из регионального бюджета окажутся ниже, чем в 2025 и 2026 годах. Еще 1,7 млрд руб. придется на расчеты между территориальными фондами ОМС. Собственные доходы ТФОМС составят 236 млн руб.
Содержание регионального фонда в новом году обойдется в 521,6 млн руб. (на 9,7% меньше, чем в этом году). Расходы на базовую часть ОМС вырастут на 7,2%, до 106,4 млрд руб., из которых более 2,7 млрд руб. пойдут на межтерриториальные расчеты. Финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи, не входящих в базовую программу страхования, составит более 5,7 млрд руб. — на 12% ниже нынешнего уровня.
На 26,4% — до 230 млн руб. — сократится финансирование программ повышения квалификации медработников, а также покупки и ремонта медицинского оборудования.
Финансовое обеспечение средствами ОМС в расчете на одного застрахованного человека увеличится на 6,7% — до 30,1 тыс. руб.