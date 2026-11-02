Тюменские власти ввели региональную соцвыплату на покупку жилья сиротам
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление правительства области о региональных социальных выплатах на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. О введении новой меры соцподдержки глава региона рассказал в своем Max.
Мера рассчитана на сирот, которым федеральные жилищные сертификаты оказались недоступны. «В отличие от федерального сертификата, в Тюменской области смягчены требования для получения выплаты на приобретение жилья детям-сиротам. Право на выплату возникает уже с 22 лет, требования к доходу не предъявляются»,— рассказал господин Моор.
Как сообщили в прокуратуре региона, размер выплаты определен, исходя из размера 33 кв. м общей площади приобретаемого жилого помещения и показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Тюменской области.
Число детей-сирот и несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, в Тюменской области в 2024-2025 годах сократилось на 3,6%. Одновременно на 27% выросло число случаев восстановления родительских прав — до 14 человек.