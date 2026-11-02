Тюменские власти ввели региональную соцвыплату на покупку жилья сиротам

Мера рассчитана на сирот, которым федеральные жилищные сертификаты оказались недоступны. «В отличие от федерального сертификата, в Тюменской области смягчены требования для получения выплаты на приобретение жилья детям-сиротам. Право на выплату возникает уже с 22 лет, требования к доходу не предъявляются»,— рассказал господин Моор.