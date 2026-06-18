В Тюменской области уменьшилось число сирот и оставшихся без попечения родителей
В Тюменской области за 2024-2025 годы сократилось число детей-сирот и несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, сообщили депутатам на заседании тюменской облдумы уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Оксана Савинова.
Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ
По словам регионального омбудсмена, количество таких детей уменьшилось на 3,6%. Одновременно выросло число случаев восстановления родительских прав на 27% до 14 человек.
В 2025 году в адрес уполномоченного поступило 671 обращение. Из них 478 письменных, на горячую линию поступило 114 обращений. Жалоб на аппарат не было. «Наибольшая доля обращений связана с защитой жизни. Заявители данной категории, как правило, обращались по вопросам семейных конфликтов, профилактики семейного неблагополучия, а также по вопросам охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,— рассказала госпожа Савинова.
Тюменские депутаты приняли доклад Оксаны Савиновой.