В Тюменской области уменьшилось число сирот и оставшихся без попечения родителей

В Тюменской области за 2024-2025 годы сократилось число детей-сирот и несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, сообщили депутатам на заседании тюменской облдумы уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Оксана Савинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

По словам регионального омбудсмена, количество таких детей уменьшилось на 3,6%. Одновременно выросло число случаев восстановления родительских прав на 27% до 14 человек.

В 2025 году в адрес уполномоченного поступило 671 обращение. Из них 478 письменных, на горячую линию поступило 114 обращений. Жалоб на аппарат не было. «Наибольшая доля обращений связана с защитой жизни. Заявители данной категории, как правило, обращались по вопросам семейных конфликтов, профилактики семейного неблагополучия, а также по вопросам охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,— рассказала госпожа Савинова.

Тюменские депутаты приняли доклад Оксаны Савиновой.

Мария Игнатова