Из школы-интерната в Ленобласти эвакуировали 48 детей из-за пожара
В Бокситогорском районе Ленинградской области произошел пожар в Ефимовской коррекционной школе-интернате. Из здания эвакуировали 52 человека, в том числе 48 детей. Никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области.
Сигнал о возгорании в интернате, расположенном в поселке Ефимовский, поступил 1 ноября в 22:35. На третьем этаже здания произошло задымление.
Пожар локализовали в 23:00, а спустя 29 минут полностью ликвидировали.
В тушении участвовали дежурные смены трех пожарных частей «Леноблпожспаса» и двух пожарно-спасательных частей федеральной противопожарной службы. Всего на месте работали 11 человек личного состава, были задействованы три единицы техники.