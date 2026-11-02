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Выпуск газеты №203/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Северо-Запад

Из школы-интерната в Ленобласти эвакуировали 48 детей из-за пожара

В Бокситогорском районе Ленинградской области произошел пожар в Ефимовской коррекционной школе-интернате. Из здания эвакуировали 52 человека, в том числе 48 детей. Никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области.
В Бокситогорском районе ночью тушили пожар в коррекционной школе-интернате

В Бокситогорском районе ночью тушили пожар в коррекционной школе-интернате

ГУ МЧС России по Ленобласти

Сигнал о возгорании в интернате, расположенном в поселке Ефимовский, поступил 1 ноября в 22:35. На третьем этаже здания произошло задымление.
Пожар локализовали в 23:00, а спустя 29 минут полностью ликвидировали.
В тушении участвовали дежурные смены трех пожарных частей «Леноблпожспаса» и двух пожарно-спасательных частей федеральной противопожарной службы. Всего на месте работали 11 человек личного состава, были задействованы три единицы техники.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор