Из школы-интерната в Ленобласти эвакуировали 48 детей из-за пожара

В Бокситогорском районе Ленинградской области произошел пожар в Ефимовской коррекционной школе-интернате. Из здания эвакуировали 52 человека, в том числе 48 детей. Никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области.