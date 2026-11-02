Над Псковской областью сбили беспилотники в ночь на 2 ноября

Беспилотники также сбивали над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Орловской, Липецкой, Саратовской, Самарской, Рязанской, Тамбовской и Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.