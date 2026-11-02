В Татарстане медианная зарплата рабочих выросла на 16%

Наиболее высокие зарплатные предложения зафиксированы у сварщиков — 201,2 тыс. руб., машинистов — 182,3 тыс. руб., монтажников — 180,8 тыс. руб., маляров, штукатуров и отделочников — 180 тыс. руб. За год сильнее всего выросли предложения для кладовщиков и приемщиков товаров — на 60%, машинистов — на 44%, монтажников — на 29%. Для маляров, штукатуров и отделочников, а также электромонтажников и электромонтеров рост составил 19%.