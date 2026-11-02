В Татарстане медианная зарплата рабочих выросла на 16%
Сильнее всего выросли предложения для кладовщиков и приемщиков товаров
В сентябре этого года в Татарстане насчитывалось 8,7 тыс. активных вакансий в сфере рабочего персонала — на 10% больше, чем годом ранее. Медианная предлагаемая зарплата составила 116,1 тыс. руб., увеличившись за год на 16%, сообщает пресс-служба hh.ru.
Наиболее высокие зарплатные предложения зафиксированы у сварщиков — 201,2 тыс. руб., машинистов — 182,3 тыс. руб., монтажников — 180,8 тыс. руб., маляров, штукатуров и отделочников — 180 тыс. руб. За год сильнее всего выросли предложения для кладовщиков и приемщиков товаров — на 60%, машинистов — на 44%, монтажников — на 29%. Для маляров, штукатуров и отделочников, а также электромонтажников и электромонтеров рост составил 19%.
По данным аналитиков, предложения работодателей в некоторых профессиях существенно превышают зарплатные ожидания соискателей. Наибольшая разница отмечена у сварщиков: работодатели предлагают 201,2 тыс. руб. при ожидаемой зарплате 122,3 тыс. руб. Разрыв также составляет 65,9 тыс. руб. у маляров, штукатуров и отделочников и 60,3 тыс. руб. у монтажников. При этом у механиков, сервисных инженеров и операторов производственных линий ожидания соискателей, напротив, превышают предложения работодателей.