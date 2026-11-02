Жителя Удмуртии будут судить за ДТП с четырьмя погибшими в Прикамье

По версии следствия, авария произошла вечером 31 мая 2026 года. Водитель грузовика MAN с полуприцепом двигался по трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь, на подъезде к поселку Ачит. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус».