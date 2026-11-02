Жителя Удмуртии будут судить за ДТП с четырьмя погибшими в Прикамье
В аварии погибли женщина и трое ее детей, еще один ребенок пострадал
Прокуратура Суксунского района Пермского края направила в суд уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Удмуртии. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек. Об этом сообщили в прокуратуре и региональном управлении СКР.
По версии следствия, авария произошла вечером 31 мая 2026 года. Водитель грузовика MAN с полуприцепом двигался по трассе Кострома — Шарья — Киров — Пермь, на подъезде к поселку Ачит. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус».
За рулем легковой машины находилась 43-летняя женщина. Она и трое ее несовершеннолетних детей погибли на месте. Еще один ребенок получил травмы средней тяжести. Дело рассмотрит Суксунский районный суд Пермского края.