Татарстан занял 37-е место в рейтинге регионов по ипотечным платежам
Марий Эл оказалась на 63-м месте, Кировская область — на 64-м, Чувашия — на 70-м
Татарстан занял 37-е место в рейтинге российских регионов по соотношению ежемесячного ипотечного платежа и средней заработной платы, следует из рейтинга РИА Новости.
В Татарстане ипотечный платеж составляет 41,6% от средней зарплаты двух работающих жителей региона. Средний размер ежемесячного платежа достигает 71,3 тыс. руб., а средний размер ипотечного кредита — 4,5 млн руб.
Марий Эл расположилась на 63-м месте рейтинга. Доля ипотечного платежа в средней заработной плате здесь составляет 47,7%, средний ежемесячный платеж — 61,6 тыс. руб., размер ипотечного кредита — 3,9 млн руб.
Кировская область заняла 64-е место с показателем 47,8%. Средний ипотечный платеж в регионе составляет 59,6 тыс. руб., средний размер кредита — 3,8 млн руб.
Чувашская Республика оказалась на 70-й строчке рейтинга. Отношение ипотечного платежа к средней зарплате составляет 50,5%. При этом средний ежемесячный платеж достигает 63 тыс. руб., а размер ипотечного кредита — 4 млн руб.
В целом по России отношение ипотечного платежа к средней заработной плате в этом году составило 38%. В пяти регионах показатель превысил 60%.