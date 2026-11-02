У семьи участника СВО из Башкирии обманом забрали 14 млн рублей
Нефтекамский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Кемеровской области по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По версии следствия, в октябре 2025 года фигурант дела приехал в Нефтекамск в качестве курьера. Под предлогом перевода денег на «безопасный счет» он похитил у родителей погибшего участника СВО 14 млн руб.
Через несколько дней по указанию кураторов он забрал 8 млн руб. у жителя Краснодарского края.
Материалы дела в отношении его соучастников выделены в отдельное производство.