В Воткинске продадут два корпуса районной больницы
Два корпуса не нашли новых пользователей среди госучреждений региона
В Воткинске готовят к продаже два корпуса районной больницы на улице 1 Мая, 93. Такое решение принято после того, как здания не удалось передать государственным и муниципальным организациям. Об этом сообщило министерство имущественных отношений Удмуртии.
Ранее Минимущество и Минздрав республики искали для зданий новых пользователей среди государственных и муниципальных организаций, но желающих не нашлось. Продажу корпусов поддержали Госсовет Удмуртии, Минздрав и Минимущество.
В ведомстве заверили, что продажа не повлияет на работу больницы. Отделения, которые раньше находились в старых корпусах, переехали в медицинский комплекс на улице Гражданской, 1а. Там есть лаборатория, рентген, компьютерный томограф и приемный покой.
В Минимуществе рассчитывают, что продажа позволит не тратить бюджетные средства на содержание пустующих зданий.