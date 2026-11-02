Разработкой пермской IT-компании заинтересовались в ОАЭ
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Пермский разработчик промышленных ИТ-решений Simpl и ГК Softline запустили международный проект по промышленной цифровизации и получили первый заказ из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Цифровая платформа Simpl HSE и решение Simpl e-PTW позволяют объединять оценку рисков, подготовку подрядчиков, оформление разрешений на проведение работ, контроль мероприятий и аудит. Сейчас ведется подготовка к запуску начального этапа совместного проекта.
Как объяснили в компании, такой подход помогает предприятиям повышать управляемость производственных процессов, обеспечивать прослеживаемость решений и снижать административную нагрузку без ослабления требований безопасности.