Абитуриенты вузов Ставрополья стали активнее выбирать аграрные, инженерные и ИТ-специальности
В вузах Ставропольского края в 2026 году заметно вырос интерес к аграрным, инженерным, IT-, педагогическим и международным специальностям. В отдельных направлениях количество заявлений увеличилось более чем наполовину, а конкурс на бюджетные места превысил 100 заявлений на место. Об этом свидетельствуют ответы пяти региональных университетов на запрос «Ъ-Кавказ».
Наиболее заметный прирост спроса среди направлений, по которым вузы предоставили сопоставимые данные, зафиксирован в Ставропольском государственном аграрном университете (СтГАУ). Количество заявлений на менеджмент увеличилось на 60,9%, до 1 627, на экономическую безопасность — на 56,4%, до 1 356. На агроинженерию поступило 2 578 заявлений, что на 48,6% больше, чем годом ранее, на информационные системы и технологии — 2 527, прирост составил 48,3%. Конкурс на бюджет по менеджменту вырос с 68,4 до 113,5 заявления на место, по экономической безопасности — с 17,8 до 40,9.
В Ставропольском филиале Московского педагогического государственного университета (МПГУ) увеличение спроса сосредоточено на педагогических программах. На педагогическое образование поступило 1 454 заявления против 794 годом ранее, на психолого-педагогическое — 840 против 559. Конкурс на бюджет по этим направлениям вырос соответственно с 9,9 до 19,3 и с 13,6 до 21 заявления на место. Ректор МПГУ Алексей Лубков связывает повышение интереса к педагогическим специальностям с государственной политикой поддержки образования, участием университета в пилотном проекте по совершенствованию системы высшего образования и профориентационной работой филиала.
В Пятигорском государственном университете (ПГУ) число заявлений на международные отношения увеличилось на 59%, на лингвистику — на 53%. Конкурс на бюджетную лингвистику вырос с 29 до 57 заявлений на место, на международные отношения достиг примерно 55. На направлениях рекламы и связей с общественностью, журналистики и сервиса конкурс доходил примерно до 126 заявлений на место. В университете также отмечают сокращение бюджетного финансирования по отдельным направлениям, включая экономическую безопасность и юриспруденцию.
В Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) среди наиболее востребованных направлений оказались государственное и муниципальное управление — более 69 заявлений на место, менеджмент — более 61, лечебное дело — более 47. На информатике и вычислительной технике конкурс превысил 42 заявления на место, на клинической психологии — 36. В вузе объясняют увеличение конкуренции изменением порядка подачи документов и регулированием количества платных мест по отдельным направлениям.
В Ставропольском государственном медицинском университете (СтГМУ) наиболее востребованными остаются лечебное дело, педиатрия и стоматология. Фактическое число абитуриентов, подавших документы в 2026 году, составило 4 673 человека. Помимо стоматологии, высокий конкурс на бюджетные места зафиксирован на клинической психологии — 61,6 заявления на место, педиатрии — 25,3, лечебном деле — 23.
Таким образом, данные вузов показывают рост интереса сразу к нескольким группам специальностей. В СтГАУ он сосредоточен на аграрных, инженерных и цифровых направлениях, в МПГУ — на педагогике, в ПГУ — на международных отношениях и лингвистике. В СКФУ и СтГМУ университеты отмечают высокий конкурс на отдельные управленческие, IT- и медицинские программы.