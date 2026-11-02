Абитуриенты вузов Ставрополья стали активнее выбирать аграрные, инженерные и ИТ-специальности

Наиболее заметный прирост спроса среди направлений, по которым вузы предоставили сопоставимые данные, зафиксирован в Ставропольском государственном аграрном университете (СтГАУ). Количество заявлений на менеджмент увеличилось на 60,9%, до 1 627, на экономическую безопасность — на 56,4%, до 1 356. На агроинженерию поступило 2 578 заявлений, что на 48,6% больше, чем годом ранее, на информационные системы и технологии — 2 527, прирост составил 48,3%. Конкурс на бюджет по менеджменту вырос с 68,4 до 113,5 заявления на место, по экономической безопасности — с 17,8 до 40,9.