Девять работников филиала «Удмуртлеса» пострадали в ДТП в Можгинском районе

Бригада из девяти подсобных рабочих филиала АУ «Удмуртлес» — «Можгалес» попала в ДТП в Можгинском районе. Восемь из них получили легкие травмы, одна из работниц — повреждения тяжелой степени. Об этом сообщает Гострудинспекция (ГИТ) Удмуртии.