Девять работников филиала «Удмуртлеса» пострадали в ДТП в Можгинском районе
Одна из работниц получила тяжелые травмы
Бригада из девяти подсобных рабочих филиала АУ «Удмуртлес» — «Можгалес» попала в ДТП в Можгинском районе. Восемь из них получили легкие травмы, одна из работниц — повреждения тяжелой степени. Об этом сообщает Гострудинспекция (ГИТ) Удмуртии.
ДТП произошло 28 октября около 08:10 на участке федеральной дороги. Столкнулись автомобили УАЗ и Changan. В ГИТ начали расследовать происшествие.