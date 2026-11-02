Жителям Удмуртии разослали фейковые сообщения об угрозе ядерной «движухи»

«Не беспокойтесь! По всем регионам России <...> были запущены ядерные боеголовки на носителях P1-SUN! Срочно запаситесь едой на три недели и ховайтесь (в переводе — прячьтесь) в свой <...> подвал»,— говорилось в сообщении, в том числе опубликованном в Max Единой системы предупреждения и ликвидации ЧС в Удмуртии.