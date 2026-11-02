Жителям Удмуртии разослали фейковые сообщения об угрозе ядерной «движухи»
В МЧС заявили о массированной кибератаке
Сегодня утром жители Удмуртии и других регионов получили сообщения об угрозе «движухи» и запуске «ядерных боеголовок» через мобильное приложение МЧС. Фейковую рассылку подтвердили в ведомстве.
«Не беспокойтесь! По всем регионам России <...> были запущены ядерные боеголовки на носителях P1-SUN! Срочно запаситесь едой на три недели и ховайтесь (в переводе — прячьтесь) в свой <...> подвал»,— говорилось в сообщении, в том числе опубликованном в Max Единой системы предупреждения и ликвидации ЧС в Удмуртии.
В МЧС заявили о массированной кибератаке. Устраняются уязвимости мобильного приложения. Система оповещения населения РФ — сирены и громкоговорители, СМС-рассылка и теле- и радиовещание — работает в штатном режиме. Ситуация находится под контролем ведомства.