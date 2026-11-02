В силе оставлен обвинительный приговор бывшему замглавы омского учреждения ФСИН

В мае этого года Омский областной суд по представлению прокуратуры пересмотрел приговор в отношении обвиняемого, которому инкриминировали превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и десять эпизодов получения взяток (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). По результатам повторного рассмотрения бывшему замначальника ЛИУ-2 увеличили срок до восьми лет лишения свободы, штраф — до 3,5 млн руб. Также его лишили специального звания подполковника внутренней службы.