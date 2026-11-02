В силе оставлен обвинительный приговор бывшему замглавы омского учреждения ФСИН
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) оставил без изменения приговор бывшему заместителю начальника ФКУ лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ-2) УФСИН России по Омской области Александру Твардовскому. Жалоба осужденного, просившего его оправдать, оставлена без удовлетворения, сообщила прокуратура региона.
В мае этого года Омский областной суд по представлению прокуратуры пересмотрел приговор в отношении обвиняемого, которому инкриминировали превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и десять эпизодов получения взяток (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). По результатам повторного рассмотрения бывшему замначальника ЛИУ-2 увеличили срок до восьми лет лишения свободы, штраф — до 3,5 млн руб. Также его лишили специального звания подполковника внутренней службы.
По версии следствия, сотрудник ЛИУ-2 вымогал взятки у только что прибывших заключенных, предварительно выяснив достаток их родственников. Для этого, согласно материалам дела, он привлекал доверенных лиц из числа осужденных. В случае отказа платить осужденным обещали создать невыносимые условия, угрожая физическими либо дисциплинарными наказаниями. Общая сумма подношений в 2019—2021 годах превысила 1,5 млн руб., установили правоохранители.
В декабре 2024 года Советский райсуд признал бывшего замначальника ЛИУ-2 виновным и применил ст. 64 УК РФ, которая позволяет назначить более мягкое наказание. Тогда Александр Твардовский получил пять лет колонии строгого режима и штраф 3 млн руб.