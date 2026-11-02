Челябинская область поднялась в рейтинге регионов по ипотечным платежам

В этом году средний платеж по ипотеке на Южном Урале достиг 56,5 тыс. руб., а размер самого кредита — 3,6 млн руб. В 2025-м местным жителям приходилось отдавать 48,4% своей зарплаты на заем при ежемесячном платеже в размере 64,7 тыс. руб. Общая сумма кредита за год не изменилась.