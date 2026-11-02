Челябинская область поднялась в рейтинге регионов по ипотечным платежам
За ипотеку местные жители в среднем отдают 56,5 тыс. рублей ежемесячно
В 2026 году отношение ипотечного платежа к средней зарплате в Челябинской области составляет 38%. Регион занял 20-е место по этому показателю в рейтинге «РИА Новости», поднявшись с 2025-го на две позиции.
В этом году средний платеж по ипотеке на Южном Урале достиг 56,5 тыс. руб., а размер самого кредита — 3,6 млн руб. В 2025-м местным жителям приходилось отдавать 48,4% своей зарплаты на заем при ежемесячном платеже в размере 64,7 тыс. руб. Общая сумма кредита за год не изменилась.
Лидерами рейтинга стали Чукотский автономный округ (отношение платежа к зарплате — 20,1%; средний платеж — 81,3 тыс. руб.), Республика Ингушетия (22,9%; 19,1 тыс. руб.) и Магаданская область (23%; 79,1 тыс. руб.). Последние места списка заняли республики Дагестан (90,3%; 84,2 тыс. руб.), Калмыкия (81,7%; 86,8 тыс. руб.) и Северная Осетия — Алания (63,6%; 63,6 тыс. руб.).