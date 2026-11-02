Первая ноябрьская неделя будет умеренно теплой в Свердловской области

К середине недели холодный воздух, поступающий со стороны Баренцева моря, усилится. Над европейской частью страны и зарубежной Европой сформируется ложбина, а ориентировочно в четверг возникнет частный циклон. Его точное расположение пока не определено, однако прогнозируется, что он будет находиться между Поволжьем и Приуральем, после чего сместится на северо-восток к Полярному Уралу к субботе.