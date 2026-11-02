Первая ноябрьская неделя будет умеренно теплой в Свердловской области
В Свердловской области на первой ноябрьской неделе сохранится умеренно теплая погода, несмотря на то, что по климату в регионе уже должна наступить зима. В течение большей части недели среднесуточные показатели температуры на Среднем Урале останутся выше нулевой отметки, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».
В начале недели атмосферные процессы будут зависеть от антициклона Jurij, который сместится со стороны Среднего Поволжья на юго-восток. Из-за разницы температур между теплым воздухом в центре системы и холодными массами над Уралом в регионе закрепится малоподвижный атмосферный фронт. Это приведет к облачности и слабым осадкам в понедельник и вторник.
К середине недели холодный воздух, поступающий со стороны Баренцева моря, усилится. Над европейской частью страны и зарубежной Европой сформируется ложбина, а ориентировочно в четверг возникнет частный циклон. Его точное расположение пока не определено, однако прогнозируется, что он будет находиться между Поволжьем и Приуральем, после чего сместится на северо-восток к Полярному Уралу к субботе.
Во второй половине недели погодные условия в Свердловской области будут полностью зависеть от траектории движения этого циклона. Вероятность выпадения снега наиболее высока в северных и западных районах, тогда как на юго-востоке осадки маловероятны. К выходным циклон начнет заполняться, а воздух внутри него — выхолаживаться. Это приведет к похолоданию на Среднем Урале, где начнут преобладать отрицательные значения температуры.
В Екатеринбурге днем 2 ноября температура составит +3°..+5°, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, западный, 1-6 м/с. Во вторник, 3 ноября, ожидается ночью 0°, днем +4°, в среду — ночью -1°, днем +6°, в четверг — ночью +3°, днем +6°, в пятницу — ночью +2°, днем +4°. В субботу ночью 0°, днем +3°, в воскресенье — ночью -1°, днем +1°.