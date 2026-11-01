Уроженец Новосибирской области устроил погром в Голубицкой на 150 тысяч рублей
В полиции Темрюкского района решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества», до двух лет лишения свободы) в отношении 42-летнего уроженца Новосибирской области.
Как сообщили в краевом ГУ МВД, вечером 31 октября в дежурную часть ОМВД по Темрюкскому району поступило порядка 10 сообщений о том, что в станице Голубицкой по переулку Узкому двигается неизвестный мужчина с ножом, умышленно повреждая чужое имущество. Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника, который в дальнейшем был доставлен в специальное медицинское учреждение.
«В результате происшествия пострадавших нет, повреждены стекла нескольких магазинов, автомобиля и первого этажа местной школы. Предварительный ущерб составляет более 150 тыс. руб. По факту произошедшего полицейскими проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка»,— прокомментировали в ГУ МВД по Кубани.