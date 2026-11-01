Уроженец Новосибирской области устроил погром в Голубицкой на 150 тысяч рублей

Как сообщили в краевом ГУ МВД, вечером 31 октября в дежурную часть ОМВД по Темрюкскому району поступило порядка 10 сообщений о том, что в станице Голубицкой по переулку Узкому двигается неизвестный мужчина с ножом, умышленно повреждая чужое имущество. Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника, который в дальнейшем был доставлен в специальное медицинское учреждение.