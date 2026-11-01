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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №203«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Кингисеппе Changan столкнулся с машиной скорой помощи на перекрестке

В Кингисеппе автомобиль Changan столкнулся с машиной скорой помощи на регулируемом перекрестке. Авария произошла 1 ноября на проспекте Карла Маркса, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным ведомства, в 12:05 46-летний водитель Changan врезался в автомобиль скорой помощи. Пациентов в спецмашине в момент столкновения не было.
Оба автомобиля получили механические повреждения. О пострадавших в сообщении ведомства не упоминается.
Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства происшествия.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор