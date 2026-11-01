В Кингисеппе Changan столкнулся с машиной скорой помощи на перекрестке

В Кингисеппе автомобиль Changan столкнулся с машиной скорой помощи на регулируемом перекрестке. Авария произошла 1 ноября на проспекте Карла Маркса, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.