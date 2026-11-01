В Кингисеппе Changan столкнулся с машиной скорой помощи на перекрестке
В Кингисеппе автомобиль Changan столкнулся с машиной скорой помощи на регулируемом перекрестке. Авария произошла 1 ноября на проспекте Карла Маркса, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным ведомства, в 12:05 46-летний водитель Changan врезался в автомобиль скорой помощи. Пациентов в спецмашине в момент столкновения не было.
Оба автомобиля получили механические повреждения. О пострадавших в сообщении ведомства не упоминается.
Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства происшествия.