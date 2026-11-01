Спасатели эвакуировали группу туристов из леса под Питкярантой

В Карелии спасатели эвакуировали 19 туристов, оказавшихся отрезанными от дороги из-за разлива ручья в лесу под Питкярантой. Группу обнаружили вблизи озера Хауккаярви, после чего переправили через водную преграду на лодках и доставили в поселок Харлу.