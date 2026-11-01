Спасатели эвакуировали группу туристов из леса под Питкярантой
В Карелии спасатели эвакуировали 19 туристов, оказавшихся отрезанными от дороги из-за разлива ручья в лесу под Питкярантой. Группу обнаружили вблизи озера Хауккаярви, после чего переправили через водную преграду на лодках и доставили в поселок Харлу.
Как сообщили в Госкомитете по безопасности Карелии, сигнал о происшествии поступил по системе «112» 31 октября в 19:15. Туристы оказались заблокированы в лесу примерно в четырех километрах от поселка Харлу Питкярантского округа.
На место направили специалистов Сортавальского пожарно-спасательного отряда. В ходе поисково-спасательных работ они обнаружили группу и переправили всех 19 человек через ручей на лодках. Затем туристов доставили автотранспортом в Харлу.
Все участники группы спасены. Медицинская помощь им не потребовалась.